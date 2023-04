Uitsmijter club Rembrandtplein aangehouden na zware mishandeling

Een uitsmijter van een club aan het Rembrandtplein is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag. Het slachtoffer, een 43-jarige man, moest na het incident met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het incident tussen het slachtoffer en de portier gebeurde rond 03.30 uur. De 51-jarige verdachte is door de politie gehoord na het incident. Het slachtoffer heeft de politie nog niet kunnen spreken, volgens een woordvoerder van de politie was hij niet aanspreekbaar na het voorval. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is nog niet duidelijk.

Wat de precieze aanleiding was voor de mishandeling is voor de politie nog onduidelijk. "Eén ding wat zeker is, is dat het heeft te maken met het uitgaansgedrag", aldus de woordvoerder. Het incident gebeurde op straat voor de club. De politie komt graag in contact met getuigen van het voorval.