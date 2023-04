Enige onafhankelijke radiostation Soedan komt uit Amsterdam: "Ben ontzettend bezorgd"

Radio Dabanga is het enige onafhankelijke radiostation van Soedan en zendt al dertien jaar uit vanuit de Zeeheldenbuurt in Amsterdam. Programmamanager Ibrahim Hamouda Jadelkarim zelf kwam in 1997 naar Nederland als politiek vluchteling. Hij en zijn collega's proberen vanuit Nederland zo goed mogelijk verslag te doen van de machtsstrijd in Soedan. "Gedurende dertien jaar hebben we een groot netwerk opgebouwd van burgerreporters. Mensen die vrijwillig doorgeven wat er in hun regio, stad of dorp gebeurt. Wij kennen hen goed, zij kennen ons. Wij kunnen hun verhalen gemakkelijk verifiëren. En de samenwerking gaat ook onder deze omstandigheden door. Het is heel gevaarlijk voor ze maar ze kunnen hun verhaal anoniem doen."

Jadelkarim is blij dat hij vanuit Amsterdam zijn werk kan doen. Dat was in Soedan onmogelijk geweest. Toch heeft hij gemengde gevoelens. "Je bent hier veilig en je doet je werk. Maar tegelijkertijd zijn je familie en vrienden in Soedan en leven met alle gevaren van die oorlog. Mijn moeder, broers en zussen zijn in Khartoem. Ze wonen in verschillende woonwijken. En wanneer ik hoor dat er een woonwijk is gebombardeerd ben ik ontzettend in de war en bezorgd over hun veiligheid."