"Ik snap waarom het niet meer gemaakt wordt": De Straten drinkt scharrebier bij de Scharrebiersluis

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we bij de Scharrebiersluis. Een plek waar al honderden jaren de stad met het IJ wordt verbonden, en waar vroeger scharrebier werd gedronken. Maar wat is scharrebier precies?

Bij café Scharrebier op de Schippersgracht spreken we bierauteur Kees. Hij kan ons alles vertellen over de geschiedenis van bier in de stad. Amsterdam heeft heel lang vrij weinig brouwerijen gehad. Kees: "Er waren steden waar veel meer brouwerijen waren, maar die in Amsterdam waren wel de grootste van Nederland." Dat had te maken met de scheepsvloten die door de opkomst van de VOC en WIC enorm groeiden. Er was heel veel bier nodig om ze te bevoorraden. Bier was namelijk een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor de zeelieden. "Als arbeiders slecht bier kregen gingen ze staken". En wat is dan scharrebier? "Scharrebier was een laag kwaliteit bier. Met weinig voeding, weinig suikers en een laag alcoholpercentage. Toch was het lekkerder en voedzamer dan water". Bier was dan ook een hoofdbestandsdeel van het dagelijks rantsoen. Iedereen dronk het, ook kinderen. Op scharrebier werden heel weinig accijns geheven. Het was dus heel goedkoop bier voor het armere deel van de bevolking.

En wat deze buurt met deze geschiedenis te maken heeft? Kees: "Bierhandelaren hadden de neiging zichzelf te verrijken door bieren met scharrebier aan te leggen. Het stadsbestuur was erg beducht voor deze fraude. Het brouwen, opslaan en vervoeren van bier was dan ook aan strenge regels gebonden. Daarom mocht scharrebier alleen maar op bepaalde plaatsen verkocht worden." Scharrebiersluis moet een plek geweest zijn waar scharrebier werd verkocht. Lucas, een hobbybrouwer uit Amsterdam, was toevallig bezig met het onderzoeken van oude brouwmethodes. Hij heeft voor ons twee flesjes scharrebier gebrouwen en we mogen er wat van proeven. Wat hij er zelf van vindt? "Het is niet mijn beste werk, ik snap waarom het niet meer gemaakt wordt."

Hierna gaan we langs bij buurman Bernd uit België. Hij woont nu bijna twee jaar in Amsterdam. "Amsterdam vind ik heel veel opener dan België. Mensen zijn hier heel luid, vast van hun mening en direct." Bernd woonde hiervoor in Sydney en is voor zijn werk naar de stad gekomen. Zijn huis wordt nu verbouwd, dus de steigers staan voor het raam, maar in de zomer heeft hij heel mooi uitzicht. "Dit is de eerste gracht waar de Pride binnenkomt, dus het is altijd leuk om in de vensterbank te zitten." Van scharrebier had Bernd nog nooit gehoord. Hoe het smaakt? "Een beetje pils-vibes."

Er staan nog maar twee 17e-eeuwse huizen op de Schippersgracht, waaronder die van Franciska. In 2012 hebben zij en haar man het huis gerenoveerd. "We troffen het huis heel anders aan toen we het kochten." Franciska was vroeger kunstadviseur en dat is terug te zien in het huis. Het staat er vol met bijzondere kunst. Bijvoorbeeld een enorm tegeltableau geïnspireerd op de stijl van Cornelis Bouwmeester. Ook staat er een 19e-eeuws miniatuurschip voor het raam. "Het is ook een beetje tegen de inkijk. Mensen kijken naar het schip, en niet naar binnen." Franciska was ook niet bekend met scharrebier en proeft een beetje. "Ik vind het lekker, het is niet zo bierig."