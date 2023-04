Lekke vijver Museumplein nog zeker jaar zonder water: "Iconische plek niet verwaarlozen"

De vijver op het Museumplein is al meer dan een jaar lek. Toch kunnen we er ook aankomende zomer nog niet in pootjebaden. Dat komt omdat de renovatie pas in 2024 op de planning staat. Buurtbewoners en ondernemers van de wijk balen daar behoorlijk van. Om de boel toch een beetje op te fleuren vragen ze geld aan de gemeente om de vijver te vullen met bloembakken.

Volgens de gemeente is de vijver toe aan een grondige renovatie. Die pas vanaf 2024 van start kan gaan, vanwege de voorbereidingen. Op water hoeven we dus ook deze zomer nog niet te rekenen. Toch willen zowel de buurtbewoners als de ondernemers een kale lege betonnen bak zien te voorkomen. Daarom vroegen de verenigingen gezamenlijk een subsidie aan bij de gemeente, om de vijver op te vullen met bloembakken.

Ook Patricia Linhard uit het bestuur van de BIZ Museumplein is niet blij met de lege bak achter het Rijksmuseum: "Iedereen ontmoet elkaar hier rondom de vijver, hoe gezelliger, hoe meer mensen het een leuke plek vinden om herinneringen vast te leggen. Ondernemers en buurtbewoners zijn het er met elkaar over eens, dat dit stukje niet verwaarloosd mag worden."

Op dit moment zijn er al bakken met tulpen in de lege vijver te vinden. Dat komt door het jaarlijkse tulpenfestival "Maar over twee weken is het weer een kale, lege, vijver", vertelt Schrijver. Daarom hoopt hij dat de gemeente hun subsidieaanvraag zo snel mogelijk in behandeling neemt: "Anders is het seizoen straks alweer voorbij".

De gemeente laat weten dat de aanvraag voor een subsidie inderdaad in behandeling is. "We hopen dat hier voor de zomervakantie uitsluitsel over volgt", aldus een woordvoerder.