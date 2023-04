Werkzaamheden brug 108: ''Terug naar de tekentafel''

De werkzaamheden aan brug 108 zijn eind februari stil komen te liggen. Het bouwterrein is inmiddels versmald en fietsers en voetgangers kunnen aan beide kanten weer over de brug. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Luc Keller waarom de werkzaamheden zijn stilgelegd en hoe het nu verder moet.

''Bij die herberekeningen is gebleken dat ook het deel uit 2018, toen werd het middendeel van de brug vernieuwd, minder sterk is gebouwd dan gedacht'', vervolgt Keller. Met als conclusie dat ze eerst terug moeten naar de tekentafel voor het werk weer gestart kan worden.

''Het is heel vervelend voor de buurt, voor de ondernemers en de bewoners'', begint Keller zijn verhaal. ''Vorig jaar zijn we begonnen aan de noordkant van de brug. In februari zijn de werkzaamheden stil komen te liggen omdat er twijfels waren over de draagkracht van de nieuwe constructie.''

Nu de werkzaamheden stilliggen, is het bouwterrein op de brug versmald. ''We hebben geprobeerd dat de situatie weer zoveel mogelijk is als voor de werkzaamheden'', legt Keller uit. Fietsers en voetgangers kunnen aan beide kanten over de brug en hoeven niet meer over te steken. Ook autoverkeer gaat weer over de brug.

Ondernemers en voorbijgangers die we spreken hebben gemengde gevoelens. 'Fijn dat het nu weer zo gaat'', vertelt een dame die langs fietst. ''Ik vind het een schande voor de ondernemers in de buurt'', aldus een bewoner die de krant zit te lezen in zijn vaste koffiezaak. ''Ik woon hier om de hoek en ken veel mensen die hier werken. En die hebben allemaal hetzelfde probleem, een enorme omzetdaling.''