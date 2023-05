De realiteit van illegaal woningdelen: achterstallig onderhoud en oneerlijke huurprijzen

Stel je voor: je bent 19 jaar en gaat studeren in Amsterdam. Een kamer vinden in de stad is geen gemakkelijke opgave en dus kiezen sommige studenten voor illegaal onderhuren. Een huis waar eigenlijk drie mensen mogen wonen wordt verbouwd, zodat er vier in kunnen. Maar illegaal onderhuren brengt verschillende problemen met zich mee: juridische problemen, huishoudelijke mankementen en de constante angst om betrapt te worden.

In eerste instantie lijkt het misschien niet zo erg dat je je niet kan inschrijven. Totdat de kraan kapot gaat en je de huisbaas niet durft te bellen: want wat als hij die derde slaapkamer ziet? Isa, die (illegaal) in de Pijp woont, liep tegen zo'n probleem aan: "We hadden laatst een muizenplaag, maar wat als hij de gaten in elke kamer wilde checken? We hebben uiteindelijk de huisbaas niet gebeld en alles uit eigen zak betaald."

Ook hebben meerdere studenten die AT5 sprak last van lekkages en ramen die niet meer goed sluiten. Daar wordt vaak niks aan gedaan of de studenten betalen de reparatie zelf. "Voor de muizenplaag moest iemand drie keer langskomen. Dat heeft ons in totaal 225 euro gekost."