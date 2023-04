AT5 op bezoek bij de Ajaxlaan in Eindhoven: "Ja, het is erg pijnlijk"

AT5 verlaat niet heel vaak de stad voor een reportage, maar voor de Ajaxlaan in Eindhoven maken we natuurlijk graag een uitzondering. In je bloedeigen stad in een straat wonen die vernoemd is naar je grootste rivaal, het zal je maar gebeuren. Je moet overigens wel weten dat je er bent, want er is geen (leesbaar) straatnaambordje meer te vinden. "Ze worden zo vaak gesloopt dat de gemeente gestopt is met vervangen", vertelt een van de bewoners.

Uiteraard is de straat in Eindhoven niet vernoemd naar de mooiste club van het land, maar naar de Griekse held. "Ja, het is een Godenbuurt hier, hè", vertelt een bewoner. Ondanks dat het niet vernoemd is naar de Amsterdamse voetbalclub balen de meeste bewoners behoorlijk van de naam. "Ja, het is erg pijnlijk", vertelt een PSV-fan. "Ik kan het niet veranderen, maar ik probeer het bordje zoveel mogelijk af te plakken", vertelt hij. "Dan is het nog een beetje dragelijk".

Quote "Ik heb al 25 jaar een seizoenskaart voor Ajax" Bewoner van de Ajaxlaan

Maar er is een bewoner die erg blij is met de naam van de straat. "Ik heb al 25 jaar een seizoenskaart voor Ajax", vertelt hij lachend. Problemen met andere bewoners heeft hij niet, alhoewel zijn buurman een PSV-fan is. "Nou, op zich gaat het wel goed hoor, we kunnen het goed met elkaar vinden", vertelt de buurman van de Ajacied. Hand in hand Voor de camera van AT5 gaan ze nog even gemoedelijk naast elkaar staan. "Hand in hand? Oh nee, dat is weer een andere club." Ajax speelt morgen om 18.00 uur de bekerfinale tegen PSV op het veld van 'die andere club', in De Kuip in Rotterdam.

Hier is de Ajaxlaan in Eindhoven:

En geloof het of niet. Maar ook in Rotterdam is een Ajaxstraat. De reportage die we daar eerder over maakten is hieronder te zien.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies