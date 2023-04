Dwangsom van 1 miljoen voor 'lachgaskoning' was terecht, oordeelt de Raad van State

Üresin dacht in 2019 het verkoopverbod op lachgas in de stad te omzeilen omdat hij naar eigen zeggen niet aan straatverkoop deed, maar online bestellingen leverde.

Omdat Üresin, die geen vergunning had, gewoon doorging met het verkopen van lachgas, zorgde hij voor "ontoelaatbare hinder", vond de gemeente. Üresin kreeg meerdere dwangsommen opgelegd, die uiteindelijk opliepen tot 1 miljoen euro. De verkoper stapte daarop naar de rechter. Die stelde de gemeente in 2021 in het gelijk. De Raad van State doet dat nu dus ook.

Geluidsoverlast

De gemeente voerde daarnaast ook aan dat de hinder te maken had met geluidsoverlast, veroorzaakt door het vullen of knappen van ballonnen. Volgens Üresin valt een lachgastank niet onder de apparaten die in het APV-artikel over geluidsoverlast genoemd worden. Volgens de Raad van State klopt er niets van dat argument.