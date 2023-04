Stad nl Bloemen op plek waar scooterrijder (19) verongelukte: "Het grijpt je aan"

Op de plek waar maandag een scooterrijder om het leven kwam bij een ongeluk zijn bloemen neergezet. Het 19-jarige slachtoffer kwam vlak bij de Vrije Universiteit op de De Boelelaan in Zuid in botsing met een voetganger en overleed in het ziekenhuis.

"Ik zag het maandag alleen van afstand, maar je schrikt natuurlijk altijd", zegt een fietser. "Het is heftig. Hier ook die tekeningen, op het fietspad, wat er gebeurd is, het grijpt je aan. Er is toch een mens hier overleden. Ik vind het gewoon erg." Oversteekplaats De voetganger en iemand die bij de scooterrijder achterop zat, raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie wil alleen kwijt dat het op de oversteekplaats gebeurde.

Bloemen na dodelijk ongeval AT5

Bloemen na dodelijk ongeval AT5

De plek waar het ongeval gebeurde AT5

De plek waar het ongeval gebeurde AT5

Geparkeerde scooters blokkeren de stoep AT5

Ook in de omgeving is het druk AT5

Het fietspad komt uit op dit kruispunt AT5

In de Blauwe Moskee vindt vanavond een gebed plaats AT5 Volgende

Studenten en werknemers van bedrijven in de buurt zeggen dat het, vooral tijdens de spits, om een druk fietspad gaat waar vaker ongelukken gebeuren. Wat voor extra drukte zorgt, is dat voetgangers door op de stoep geparkeerde scooters en fietsers worden gedwongen op het fietspad te lopen. "Het is wel opvallend dat ik hier, in de tijd die ik hier studeer, drie ongelukken met scooters heb gezien", vertelt een student. "En helaas, en gecondoleerd voor de nabestaanden, dat hier ook iemand is overleden."

"We razen voort in ons leven allemaal", zegt de fietser. "Het is biologische realiteit dat het eindig is en daar word je op deze manier dan enorm mee geconfronteerd. Dat het je zomaar, pardoes, kan overkomen." Het slachtoffer was een leerling van 6 VWO van het Calandlyceum in Nieuw-West. In de Blauwe Moskee wordt vanavond een gebed voor hem gehouden.