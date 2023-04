Foeliestraat vijf dagen dicht: ''We gaat uit van ongeveer tien minuten omrijtijd''

Vanwege werkzaamheden aan de gasleiding wordt de Foeliestraat afgesloten voor auto-en fietsverkeer van zondagmiddag 30 april tot en met vrijdagmiddag 5 mei. Ingrijpend, want het is een drukke doorgaande weg. De makers van Het Verkeer spreken projectmanager Matthew Eelman over de werkzaamheden.

Projectleider Matthew Eelman vertelt dat deze drukke weg dicht moet voor twee soorten werkzaamheden. ''Het eerste is gaswerkzaamheden. In de hele stad liggen gietijzeren leidingen. En het andere is dat we bezig zijn met de vergroeningen van de Knowledge Mile Park, die gaan hier ook een aantal werkzaamheden aanleggen om een aantal groenvakken aan te leggen.''

''Wel vervelend want het is een doorgaande weg, belangrijke weg dus'', zegt een automobilist in de Foeliestraat. ''Lijkt me goed dat ze zorgen dat de infrastructuur verbeterd wordt'', zegt een andere voorbijganger.

Omleiding ''Het hangt natuurlijk af van hoeveel verkeer er is op de route, maar we gaan uit van ongeveer 10 minuten omrijtijd voor bewoners en ondernemers'', vervolgt Eelman optimistisch. De omleidingsroute gaat via de Eilandenboulevard, de Mauritskade en de Plantage Middenlaan. ''Ik vind het echt raar, want deze weg is echt druk'', zegt een voorbijganger die hier vaak komt voor zijn werk als circusartiest. ''Als je die nu gaat afsluiten is dat een beetje gek.'' Voetgangers kunnen nog wel langs de gevel lopen tijdens de afsluiting. Vrijdagmiddag 5 mei gaat de weg weer open.