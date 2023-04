Raadsvragen na kritiek van Prins Maurits op beleid rond zonne-energie

CDA en VVD hebben schriftelijke vragen gesteld na de kritiek die Prins Maurits van Oranje afgelopen week uitte op het beleid rond zonne-energie. De prins zei in AT5's programma Gesprek aan de Amstel onder meer dat 'Amsterdam grote kansen mist voor zonne-energie', en dan 'vooral in de Amsterdamse Haven'.

CDA en VVD zeggen 'zeer verbaasd' te zijn door de uitspraken van de prins en willen van het stadsbestuur weten of het aanleggen van zonnepanelen in de Amsterdamse Haven kan worden versneld.

"Ook moet het college verklaren waarom de grootste investeerder in zonnepanelen op Nederlandse daken de noodkreet uit dat medewerking zo beperkt is en de gemeente zoveel kansen mist.", aldus de partijen.

"Lastiger dan in Rotterdam of Zaandam"

In het dagelijks leven onderneemt Maurits voor Sunrock, een Amsterdams bedrijf dat op grote schaal zonnepanelen levert. In de hoofdstad is het volgens hem lastiger dan in bijvoorbeeld Rotterdam of Zaandam.

“Het grootste gebied waar je de meeste energie vandaan kan halen, is het havengebied van Amsterdam. Maar daar is nog geen tiende van de potentie benut. De vraag van ondernemers in het havengebied is er, maar de medewerking vanuit de gemeente en het havenbedrijf is beperkt”, aldus de prins.

Het hele gesprek is hier terug te zien.