Stad stroomt vol met bezoekers voor Koningsnacht

De stad stroomt langzaamaan vol met bezoekers voor Koningsnacht. De avond is rustig van start gegaan, meldt de politie. Rond 22.00 uur hadden zich nog geen bijzondere incidenten voorgedaan.

Op de verschillende pleinen in de stad loopt het inmiddels vol. Zo ook in de Westerstraat in de Jordaan, waar om middernacht het 'koningsdagkunstwerk' op de gevel van café De Blaffende Vis wordt onthuld.

Wie op pad gaat, wordt geadviseerd zich niet te luchtig aan te kleden. Koningsnacht verloopt namelijk droog, maar koud met minima rond het vriespunt in een groot deel van het land.

De politie waarschuwt verder voor de aanwezigheid van zakkenrollers. "Voorkom een kater: draag je telefoon niet voor het grijpen in je broekzak, back-up je gegevens en activeer je locatie-app", aldus de politie.