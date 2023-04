Gezellige drukte tijdens koude Koningsnacht, geen grote incidenten

Afgelopen koningsnacht is feestelijk verlopen. Wel was het voor deze tijd van het jaar koud, want de temperatuur daalde na middernacht naar ongeveer twee graden.

Tijdens Koningsnacht kreeg het 'Koningsdagkunstwerk' van café De Blaffende Vis nog een officiële onthulling. Op het metershoge doek, dat het café elk jaar rond Koningsdag optuigt, is dit jaar prinses Amalia te zien, met daaronder de tekst Laat me!. Kroegbaas Bob Brockhoff gaf eerder al aan dat het een steunbetuiging is aan de prinses: "Omdat wij vinden dat zij een mooie onbezorgde studententijd verdient, net zoals iedereen."

De feestende menigte liet zich er niet door ontmoedigen; op meerdere plekken in de binnenstad was het gezellig druk. De vele winterjassen die weer uit de kast moesten worden gehaald zorgden er wel voor dat de straten minder oranje waren dan normaal.

"Laat me" is natuurlijk ook de titel van een van de bekendste liedjes van Ramses Shaffy. Het lied werd tijdens de onthulling vanaf een naastgelegen balkon gezongen door Gerard Jan Alderliefste, die in 2005 een nieuwe versie van het nummer met Shaffy maakte.

Incidenten bleven tijdens Koningsdag grotendeels uit, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Wel was er aan het eind van de ochtend een schietpartij in de buurt van Club Panama, maar de politie durft nog niet te zeggen of daar ook uitgaanspubliek bij betrokken was.