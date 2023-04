Thomas Rosenboom: van ambitieuze successchrijver naar fulltime huisvader

De Amsterdamse schrijver Thomas Rosenboom, onder meer bekend van Publieke Werken, was in zijn jonge jaren zeer onzeker. Hij kon zich niet voorstellen ooit een boek te schrijven. Willem Elsschot en Gerard Reve zijn voor Rosenboom grote inspiratiebronnen. Hij is vandaag te gast in het programma Sterke Vrouwen, Mooie Mannen, om 22.15 uur te zien op AT5.

Hoogmoedig Thomas vertelt hoe onzeker hij was in zijn jonge jaren. “Toen ik 15, of 16 was keek ik op tegen schrijvers, Het was bijna hoogmoedig van mezelf om te denken dat ik ooit ook een boek zou kunnen schrijven.” Over zijn ambitie zegt hij: "Ik wilde niet alleen goed zijn. Ik wilde de beste zijn."

Rosenboom heeft twee keer de Libris literatuurprijs gewonnen, iets dat nog geen enkele schrijver hem heeft nagedaan. Hij is vooral bekend van Publieke Werken., een verhaal over het nog steeds bestaande, ingebouwde huis bij het Victoria hotel, tegen over het Centraal Station. Dit boek werd in 2015 succesvol verfilmd.

“Gerard Reve was een eenling. Zo presenteerde hij zich, en daar identificeerde ik me mee”

In Sterke Vrouwen, Mooie Mannen vertelt in elke aflevering de gast wie hem of haar heeft geïnspireerd. Voor Thomas Rosenboom was dat Willem Elsschot. Hij laat een oud fragment zien, waarin Elsschot een gedicht over zijn moeder voorleest. “Ik ben van die man gaan houden. Hij heeft een heel groot hart. Hij neemt het altijd op voor de kleine scharrelaar, en hij heeft weinig op met de machthebbers en de rijken.”

Een andere inspiratiebron is Gerard Reve, die in een fragment de gedichten Droom en De Maagd voorleest. Over Reve zegt Rosenboom: “Gerard Reve is een schrijver waar je echt mee kan dwepen. Dat was een schrijver waar je ouders niet van houden, of wilden dat jij er van zou houden. Hij was een eenling. Zo presenteerde hij zich, en daar identificeerde ik me mee”.

Oude vader

Thomas is onlangs op 67-jarige leeftijd een - naar eigen zeggen - “jonge” vader geworden van een dochter. Die is nu 5 maanden oud. “Ja, ik ben wel een oude vader. Als ze 10 jaar is ben ik 77. Ik ben bang dat ze zich daar voor gaat schamen”.

De toekomst ziet hij desondanks rooskleurig tegemoet. “Ik heb nu een ander taak in het leven. Ik doe nu het huishouden en de boodschappen en zorg voor mijn dochter”. Rosenboom heeft voorlopig geen plannen voor een nieuw boek.

Vrijdag 28 april om 22.15 uur is het gesprek met Thomas Rosenboom te zien in Sterke Vrouwen, Mooie Mannen op AT5, daarna op Uitzending gemist en op at5.nl.