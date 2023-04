Kale & Kokkie: "PSV? Wat gaan we in hemelsnaam doen met Ajax?"

Kijk, Kale & Kokkie willen best vooruitblikken op de bekerfinale tegen PSV van komende zondag. Maar wat is er met onze club aan de hand? Prestaties blijven maar achter, een leegloop van echte Ajacieden, een bungelende trainer en een raad van commissarissen die zichzelf vorstelijk wil belonen. Onze oerfans gaan met een bezem - of beter gezegd met een shovel - door Ajax heen. "We krijgen straks prachtige robot-atleten bij Ajax die niet kunnen voetballen."