Bewoners Jordaan druk in de weer om de straatjes weer pisvrij te maken

Ondanks extra maatregelen van de gemeente zijn lang niet alle bewoners van de Jordaan te spreken over het verloop van Koningsnacht en -dag. De meeste troep was vanochtend alweer opgeruimd, maar sommigen houden toch een nare nasmaak aan de feestelijkheden over. "Wildplassen in portieken, in m'n plantenbakken. Ze pissen overal." Vanmorgen waren er dan ook heel wat bewoners die de bezem of tuinslang ter hand namen.