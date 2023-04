Gaat de brug over het IJ er dan toch komen? "Hoera, geweldig!"

"Hoera!", dat is de eerste reactie van Myriam Corzilius van het Amsterdam Fietsmuseum op het bericht dat de gemeente geld opzij zou zetten voor de bouw van een brug over het IJ. Volgens bronnen van Het Parool wordt er in de voorjaarsnota 100 miljoen euro gereserveerd voor de brug.

Doordat er steeds meer wordt gebouwd in Noord en er dus steeds meer mensen wonen en werken, wordt het ook drukker op de ponten. Het verlangen naar een brug wordt daardoor groter. De gemeente zou nu dus geld opzij zetten , maar de voorjaarsnota moet nog worden gepresenteerd. Geen reden voor Corzilius, die al jaren samen met de Fietsersbond strijdt voor een brug, om het nieuws in twijfel te trekken: "Die brug gaat er komen!"

De gemeente wil volgens de bronnen het geld gebruiken voor de Oostbrug, die het Azartplein op het Java-eiland en het Hamerkwartier in Noord met elkaar moet verbinden. De 100 miljoen is alleen lang niet genoeg. Ook de Vervoerregio zou 100 miljoen euro inleggen, en dan moet er nog een keer hetzelfde bedrag ergens anders vandaan komen: bij het Rijk of bij de volgende coalitieonderhandelingen van het college in 2026.

Mocht het plan doorgaan, dan zijn de verwachtingen dat de brug er pas echt komt in 2032, op z'n vroegst. Over twee weken worden de financiële plannen in de voorjaarsnota van de gemeente gepresenteerd.