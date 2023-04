Heitinga en Tadic hunkeren naar bekerwinst: "Prijzen zijn verslavend"

Dusan Tadic en John Heitinga blikten vanmiddag in de Johan Cruijff Arena vooruit op de bekerfinale. Die wedstrijd wordt zondag in de De Kuip gespeeld tegen PSV en is voor Ajax de laatste kans op een prijs in een teleurstellend seizoen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zo staat Ajax in de competitie op dit moment derde en werd er al drie keer verloren van PSV, waaronder afgelopen zondag. In Eindhoven werd het 3-0. "We zullen aankomende zondag een reactie moeten geven", zei Heitinga daarover. "Iedereen praat nu over die wedstrijd van afgelopen zondag. Maar wat het mooie is: je hebt nu een bekerfinale die je gaat spelen. Dat is één wedstrijd en uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we als winnaar van het veld afstappen."

De suggestie dat winst van de beker slechts een troostprijs is in een verder moeizaam seizoen wimpelde Tadic af. "Voor ons is elke prijs belangrijk. We willen alles winnen. We hebben een aantal spelers die veel hebben gewonnen, maar we hebben er ook een paar die nooit winnen. Ik weet zeker dat zij verslaafd raken als ze een prijs winnen. Het is als een verslaving. Je wil meer en meer."

Uitglijder

Ook ging het nog even over zijn uitglijder afgelopen zondag. Voorafgaand aan de wedstrijd met PSV schoot hij, zoals altijd, drie ballen op goal. Maar bij de eerste gleed hij uit, tot hilariteit van de PSV-fans én van Tadic zelf. "Het was nat en daarom gleed ik uit. Dat was grappig", zegt Tadic lachend. "Maar het is gewoon een ritueel, dat is het. En aan je rituelen moet je blijven vasthouden. Of ik het zondag weer doe? Natuurlijk"