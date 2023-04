Metallica fans betalen duizend euro voor plekje in de Snake Pit: ''tegen James Hetfield zijn ballen aankijken''

In de Johan Cruijff Arena is een enorm ovaal podium neergezet met in het midden een grote 'Snake Pit'. Fans hebben er alles voor over om zo dicht mogelijk bij hun idolen van Metallica te komen en betaalden soms wel duizend euro voor een ticket voor de Pit. ''Je mag iets eerder naar de show en je staat in die Pit, dan zie je ze live en kun je tegen James Hetfield zijn ballen aankijken bij wijze van spreken'', zegt een fan.

Afgelopen donderdag, op koningsdag, trapte Metallica in Amsterdam hun M72 World Tour af. Twee weken geleden bracht de in 1981 opgerichte band na zeven jaar stilte het nieuwe album 72 Seasons uit, die bovenaan in de albumlijsten is binnengekomen.