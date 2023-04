Ajax moet KNVB-beker aan PSV laten na strafschoppen

De bekerfinale (een herhaling van vorig jaar) kende een zeer mat begin. Het duurde daarom ook lang, voordat het eerste gevaar werd gesticht. Davy Klaassen kreeg een duw en stortte ter aarde in het strafschopgebied. Scheidsrechter Dennis Higler ging hier niet in mee. Even later kwam Ajax goed weg, nadat Yohan Bokayoko de bal naast het doel schoof. Daarvoor was een gevaarlijke voorzet van Jordan Teze al weggegleden door Jorge Sánchez.

De Eindhovenaren kregen de grootste mogelijkheid door een fout van de Amsterdammers. Klaassen verloor de bal aan Joey Veerman en hij stuurde Guus Til weg. De middenvelder faalde echter een op een met Geronimo Rulli. Uit het niets nam Ajax de leiding op slag van rust. Dusan Tadic gaf diep op Steven Bergwijn, waarna zijn schot over de lijn verdween via Jarred Branthwaite: 1-0.

Tekst gaat verder onder de tweet.