Uit volle borst De Internationale: zo viert ouderentehuis Het Schouw de Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid wordt elk jaar feestelijk gevierd in het socialistische ouderentehuis Het Schouw in Noord. Ook vandaag stonden koffie, gebak, rode rozen op het programma en werd het strijdlied van arbeidersbeweging De Internationale, gezongen.

In de 51 jaar dat ouderentehuis Het Schouw in Noord bestaat, vieren de bewoners ook al 51 jaar De Dag van de Arbeid. De feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging staat er meestal in het teken van koffie, gebak en rozen. Ook vaste prik is het zingen van het strijdlied De Internationale.

Bewoonster Annie Mellenbergh zingt ook weer uit volle borst mee: "Ik heb altijd heel veel strijdliederen gezongen", vertelt ze. Wat het nummer voor haar betekent? "Heel veel." Volgens begeleider Anton Koolwijk komt het lied uit een tijd waarin de verzuiling een grote rol speelde. "Dit lied gaat over hoop en alleen samen dingen kunnen bereiken. Het zegt we moeten de zuilen weghalen, alleen samen zal het lukken", vertelt Koolwijk.

Kortere werkdag en -week

Het idee voor een Dag van de Arbeid ontstond in 1889 in Parijs, precies honderd jaar na de bestorming van de Bastille in Parijs. Op een conferentie van de Tweede Internationale, een internationale socialistische organisatie, werd geopperd om op 1 mei 1890 te demonstreren. In Amerika en Europa gaven arbeiders massaal gehoor aan die oproep.

Activisten pleitten onder meer voor een achturige werkdag en een kortere werkweek, die toen nog uit zes werkdagen bestond. "En voor een goede baan, die een beetje betaald werd", vult Mellenbergh aan: "Zodat we niet zo achtergesteld werden bij de heren met veel centjes." Die achturige werkdag zou er uiteindelijk in 1919 komen. In 1961 werd de vijfdaagse werkweek ingevoerd.