Kale en Kokkie zagen een lachwekkend slecht Ajax: "Het leek op een comedyshow"

Kale en Kokkie zijn niet meer teleurgesteld of chagrijnig, maar simpelweg gewoon somber dat het Ajax keer op keer niet weet te winnen in topwedstrijden. Ajax verliest met penalty's van PSV, waardoor de Amsterdammers kunnen gaan ruiken aan de Conference League.

"Het was een verschrikking", zo beschrijft Kale de bekerfinale van Ajax tegen PSV afgelopen zondag. "Het is om te janken, zo slecht is Ajax."

Kokkie zag vooral een wedstrijd van zeiken en tackles en daar irriteerde hij zich mateloos aan. "Ik denk dat ik die Luuk de Jong echt doormidden had getrapt", zegt hij.

De twee Ajacieden zijn inmiddels ook helemaal klaar met het bestuur van Ajax. "Waar is verdomme die RVC als de club in de fik staat", vraagt Kale zich af. Volgens Kokkie is het dan ook de hoogste tijd dat er iets gaat veranderen binnen de top van Ajax: "Het is tijd dat Van der Sar gaat vertrekken."

Interim-trainer John Heitinga heeft de mannen ook niet voldoende kunnen overtuigen om een vaste aanstelling te verdienen: "Ik hoop dat iemand met ervaring volgend jaar aan het roer staat en dat Heitinga zijn assistent wordt", zegt Kokkie.