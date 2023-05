Weer explosie in de stad: dit keer bij woningen Osdorp

Bewoners werden rond 4.10 uur wakker door de knal. Een buurtbewoner omschrijft het in een bericht aan AT5 als een 'bomaanslag'. Een ander: "Een enorme knal ja. Leek mij een geluidsbom, zeg maar eentje om bewust een geluidsgolf te creëren. En dat gebeurt hier in de buurt wel is vaker. Maar toen ik na de knal hoorde dat glasscherven, steentjes en houtsplinters mijn tuin in vlogen, dacht ik, foute boel."

Het lijkt erop dat het explosief door de brievenbus is gegooid. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Ook zijn er ruiten gesprongen en geparkeerde auto's beschadigd.

In de nacht van zondag op maandag vond er ook een explosie plaats in de stad. Toen was een woning aan de Insulindeweg in Oost het doelwit. In de straat werd eerder een scootmobiel in brand gestoken en een brandend object gevonden.

In het hele jaar vonden er al zo'n 24 explosies plaats.