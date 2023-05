Vier de vrijheid: dit is er te doen op Bevrijdingsdag

Nadat we gisteravond tijdens de Nationale Dodenherdenking op een volgepakte Dam de slachtoffers van oorlogssituaties herdachten, vieren we vandaag dat we 78 jaar in vrijheid leven. Welke Bevrijdingsfeestjes zijn er en waar kun je aanschuiven voor een maaltijd, lezing of buurtborrel? AT5 zet het voor je op een rij.

Bevrijdingsdag 2022 bij het Homomonument bij de Westerkerk

Zoals vanouds kan er weer volop gedanst worden tijdens grote Bevrijdingsfeesten zoals Het Amsterdams Verbond in het Olympisch Stadion en het Bevrijdingsdansfestival op het Museumplein. West en Nieuw-West Ook het Westerpark is dit jaar met het (gratis toegankelijke) Vrije Westen weer omgetoverd tot festivalterrein. Vanaf 14.00 uur zijn er verschillende liveoptredens op het Vrijheidspodium: van Amsterdamse smartlappen in een rockjasje gezongen door de achter-achterneef van Johnny Jordaan, tot groovy Ethiopische funk van de Entoto Band. Ravers kunnen tot 22.00 uur losgaan op melodische techno en house op het Westergasterras. Bij regen wordt het feestje naar de Westerunie verplaatst, waar EPIKA vanaf 22.00 uur het feestje voortzet met de afterparty. Wie liever in rust van de vrijheid geniet, kan luisteren naar de vrijheidsverhalen- en gedichten van schrijverscollectief Kantlijn die op een speciaal podium worden voorgedragen. Check hieronder op de kaart van het 4 en 5 mei comité wat er allemaal in de stad te doen is op Bevrijdingsdag.

Op Plein '40-'45 is vanaf 13.00 uur feest voor jong en oud. Tussen 15.00 en 18.00 uur is er bij het Boothuis aan de Sloterplas een buurtborrel. Homomonument Vanaf de jaren zeventig is de roze driehoek op de Westermarkt hét trotse symbool tegen onderdrukking en uitsluiting van de LHBTIQ+-gemeenschap. Ook dit jaar wordt de vrijheid hier goed gevierd en barst het feestje vanaf 15.00 uur los op het podium op een podium bij de Westermarkt. Hier draait onder andere Valentijn de Hingh en Darling Peter de lekkerste hitjes, draagt stadsdichter Gershwin Bonevacia gedichten voor en geven verschillende dragqueens en dansgroepen live optredens. Oost In de omgeving rondom het Oosterpark kun je meelopen met een verhalenwandeling die leidt langs plekken, kunstwerken en gedenktekens die een verband hebben met oorlog en vrijheid. De wandeling start om 11.00 uur bij Boost in de Dani Theronstraat 2 en eindigt ruim een uur later bij de Muiderkerk. Lunchen kun je doen in de Elthetokerk in de Javastraat vanaf 13.00 uur, verzorgd door twee Italiaanse restaurants uit de buurt. Ook is er muziek en komt de stadsdichter van IJburg een speciaal gelegenheidsgedicht voordragen.

Opbouw podium aan de Amstel voor Bevrijdingsconcert - AT5

In Hotel Arena kun je vanaf 16.00 uur langskomen voor de Vrijheids-MI-BO waar DJ Je Moeder & Bart Sevenhuijsen de muziek regelen en studenten van de Hotelschool The Hague vrijheidssoep serveren. Cultuurhistoricus Daniël Metz vertelt bij Huis de Pinto om 18.00 uur over de diamantindustrie in de Joodse buurt. Na afloop kun je er een vrijheidsmaaltijd halen. Zuid en Zuidoost Bewoners van Zuid kunnen tussen 12.00 en 14.00 uur een vrijheidssoepje halen in de Sportstraat en tussen 16.00 en 18.00 uur op de George Gershwinlaan, in gebouw Ella. In Zuidoost is er het Anton de Kom Bevrijdingsfestival: op het Anton de Komplein zijn er optredens van lokaal en nationaal talent en drie openluchttentoonstellingen, onder andere over zwarte soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Noord Bij de Buiksloterkerk in Noord wordt afgetrapt met een vredeslied, gevolgd door een fanfare die door de buurt loopt. Terug in de kerk kunnen buurtbewoners samen koffiedrinken, vredesduifjes vouwen en fotoboeken van de bevrijding in 1945 bekijken. Verder is het de hele dag feest op de NDSM-werf bij De Grote Culturele NDSM Bevrijdingsmaaltijd: je kunt er vliegeren, dansen, luisteren naar jazz en spoken word en natuurlijk eten. Het programma loopt van 14.30 tot 20.00 uur. Voorstellingen Theater Na de Dam biedt ook dit jaar weer een bulk aan voorstellingen die over de Tweede Wereldoorlog gaan. Bijvoorbeeld om 13.00 uur in het Meervaart Theater: dan spelen jongeren uit Amsterdam een voorstelling over verzetsvrouw Truus Wijsmuller-Meijer. In Theater De Cameleon wordt de smokkel van honderden kinderen uit de Hollandsche Schouwburg nagespeeld. Kijk voor alle voorstellingen op de website van Theater Na de Dam.

Volg vanavond de speciale Bevrijdingsdagsuitzending live vanaf 18.30 op AT5 en at5.nl .