Krokodillenman Ferry Torrez overleden: "Hij was een icoon in de gay- en circusscene"

Ferry Torrez, de man die vier krokodillen in een schuur achter in zijn tuin in Oost hield, is op vrijdag 28 april overleden aan kanker. Dat schrijft zijn vader op Facebook. AT5 filmde de Amsterdammer in 2014 met de reptielen, die hij gebruikte in zijn circusshows.

Torrez wordt maandag gecremeerd en na afloop is er een viering van zijn leven in de Spijkerbar. "Dat was zijn wens, zegt Koudijs. "De show must go on hè, dat was zijn motto. Hij was heel loyaal, rustig en vriendelijk, als portier ook de-escalerend. Die dieren waren zijn alles, hij heeft ze in januari al ondergebracht bij iemand anders toen hij niet in staat was om ze te verzorgen."

"Een icoon in de gay-, fetish- en circusscene", volgens Steven Koudijs, eigenaar van de Spijkerbar waar Torrez portier was in coronatijd. Toen zijn dierenshows niet doorgingen, hielp hij de bar met het handhaven van het maximale aantal bezoekers.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Volgens Koudijs liep Torrez altijd rond in skin gear of leer. "Hij was echt een fetish-man, al vanaf zijn vijftiende toen dat allemaal nog niet zo normaal was. Hij was in dat opzicht een heel markant iemand, die altijd gewoon lekker deed waar hij zelf zin in had."

Koudijs verwacht een boel mensen op het feest in de Spijkerbar maandag. "Hij zat in de circuswereld, maar ook in die hele leerfetisj-gayscene. Het wordt een interessante mensenmix."

Taakstraf

Enkele jaren geleden kwam Torrez in het nieuws omdat zijn krokodillen tonnen drugsgeld bleken te bewaken. Hij getuigde hier niets vanaf te weten. Hij kreeg een taakstraf vanwege het witwassen van geld, voor drugshandel werd hij niet vervolgd.