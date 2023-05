Cellenmatras tegen verzakking Spaarndammerdijk: ''Voor Amsterdam is dit een primeur''

Paul van Riel, eigenaar van het bedrijf dat het speciale cellenmatras fabriceert, legt uit hoe het werkt. ''Wij gebruiken hier een nieuwe techniek, de combinatie van een 'geogrit', de mat, met een honingraatcel. De honingraatcel wordt gevuld met gebroken puin, iets boven de cel uit om constant druk in de cel te houden, dat wordt verdicht en daarop komt zand, de straatlaag.''

Deze combinatie houdt het materiaal bij elkaar omdat het in elke cel gaat, het gaat niet meer uit elkaar. En het grit dat aan de onderkant van de cel ligt zorgt ervoor dat het materiaal er niet doorheen kan zakken. ''Voor Amsterdam is dit een primeur, de eerste keer dat we een dijk verstevigen met dit cellenmatras.''

Omleiding tot eind juli

Door de werkzaamheden is de Spaarndammerdijk afgesloten ter hoogte van de Transformatorweg en het Overbrakerpad. Dat betekent omrijden of -lopen, bijvoorbeeld om bij Sint Barbara, de begraafplaats, te komen. ''De omleiding loopt over het fietspad langs de Transformatorweg, daar hebben we nu een zogenaamde 'shared space' van gemaakt'', vertelt omgevingsmanager Chris Seinen. ''Fietsers, automobilisten en voetgangers maken daar nu gezamenlijk gebruik van. Stapvoets rijden voor de auto's uiteraard en dat gaat goed.''

Ook voor de hondenschool in de buurt moeten de baasjes een blokje om met hun trouwe viervoeter. ''Ik loop normaal over de dijk, maar die aardige meneer van de wegwerkzaamheden heeft me verteld dat er verderop een ingang is dus dan lopen we die kant op'', zegt een voorbijganger vrolijk.