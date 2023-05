Marktkooplui woest om prijzen nieuwe kramenzetter Albert Cuyp: "Ik kan wel huilen"

Reactie gemeente

"Na het faillissement van de vorige kramenzetter, is de gemeente voor de ondernemers direct op zoek gegaan naar een nieuwe kramenzetter. Dat is snel gelukt, zodat de markt gewoon kon doorgaan. De nieuwe kramenzetter vraagt inderdaad enkele euro’s per dag meer dan de kramenzetter die failliet is gegaan. Dit is een private kwestie tussen ondernemers. Omdat voor ons het doorgaan van de markt prioriteit had, volgt de formele afhandeling van de vergunning nog. Wij verwachten half mei de vergunning te kunnen verstrekken. Onze inspanningen zijn allemaal gebeurd in overleg met het bestuur van de OVAC (vertegenwoordiging van een deel van de kooplieden op de Albert Cuyp). We begrijpen dat ondernemers nu met een stijging van kosten worden geconfronteerd. Dat is vervelend. Maar in deze krappe markt, met zowel een tekort aan materieel als personeel, is dit de aanbieder die het meest gunstige aanbod deed. We kijken daarbij ook naar kwaliteit en service. Een terugkeer naar de oude prijzen, die al jarenlang niet waren verhoogd, is helaas niet haalbaar, ook gelet op de inflatie en loonontwikkeling."