Zelensky landt met Nederlands regeringstoestel op Schiphol

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vanavond met een Nederlands regeringstoestel op Schiphol geland. Het is de eerste keer dat Zelensky Nederland als Oekraïens staatshoofd bezoekt.

Eerder op de avond berichtte het ANP al dat Zelensky weg naar Nederland was. Voorafgaand was er niks aangekondigd over zijn bezoek. Het staatshoofd was eerder woensdagmiddag aanwezig in de Finse hoofdstad Helsinki, waar hij deelnam aan een ontmoeting van leiders van de Scandinavische landen en IJsland.

Wat de president in Nederland komt doen, is vooralsnog onduidelijk. Voor een eventueel bezoek van Zelensky aan Amsterdam, waar morgen de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt, zijn op dit moment in ieder geval geen aanwijzingen. De woordvoerder van Burgemeester zegt van niets te weten. De NOS schrijft dat ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei daar ook niet van op de hoogte is. Nieuwsuur meldt dat Zelensky waarschijnlijk onderweg is naar Den Haag om daar onder meer met premier Mark Rutte te praten.