Johan Cruijff Arena lanceert platform om auto's te delen naar Ajax en concerten

De Johan Cruijff Arena heeft een platform geïntroduceerd om Ajax-fans of bezoekers van concerten samen te laten rijden. Via de website kun je een rit en lege autostoel(en) aanbieden en kunnen fans vragen om met iemand mee te rijden. "Samen rijden is gezelliger, beter voor je portemonnee én natuurlijk het milieu", aldus de organisatie.

Voor elke wedstrijd van Ajax of groot concert nemen duizenden fans de auto naar het stadion."Daarbij blijven veel autostoelen leeg en dat kan beter", schrijft de Johan Cruijff Arena.

Als fan kun je een rit in een buurt aanbieden of via een afgesproken locatie meerijden. Per e-mail heb je onderling contact en kun je afspraken maken over een handige plek om af te spreken en het (eventueel) splitten van benzine- en parkeerkosten.