Vanavond op AT5: Docu 'Leven na Overleven' over de trauma's van onderduikkinderen

Nachtmerries, claustrofobie, depressies en de angst om een derde wereldoorlog mee te maken bij het zien van de oorlog in Oekraïne: Sjoukje Budde filmde vier 'onderduikkinderen' die nu op hoge leeftijd steeds meer last krijgen van de trauma's die ze opliepen in en vlak na de Tweede Wereldoorlog. AT5 zendt de documentaire Leven na Overleven vanavond om 20.10 uur uit.

Ook het zien van het nieuws over Oekraïne brengt van alles teweeg, zegt Budde. "Enkelen zijn bang dat er een derde wereldoorlog uitbreekt en dat ze dat nog moeten meemaken. En er is de frustratie bij die beelden: weer kinderen die hier het slachtoffer van worden. Want zij weten dat het niet overgaat, dat het de rest van je leven doorwerkt."

Nu hun eigen kinderen zijn uitgevlogen en de pensioenleeftijd is bereikt, worden ouderen die als kind in de oorlog moesten onderduiken soms heftig geconfronteerd met hun trauma's uit hun jeugd, vertelt documentairemaker Sjoukje Budde. Zij beginnen dan steeds meer in het verleden te leven: herinneringen borrelen op en triggeren herbelevingen en nachtmerries.

"Veel mensen denken: na de bevrijding kwamen die kinderen weer bij hun ouders terecht en was alles goed. Maar dat was lang niet altijd zo", vertelt Budde. "Deze documentaire gaat over het leven ná het overleven, en de verhalen stoppen niet bij die bevrijding."

Tape op de mond

In de documentaire vertelt een vrouw hoe haar ouders emotioneel niet meer in staat waren om voor haar te zorgen. Ze konden niet meer lachen, omdat hun vrienden en familie vermoord waren. Een ander heeft nu nachtmerries over de momenten dat zij samen met haar pleegvader ergens onder de grond verstopt moest worden, met tape over haar mond zodat ze niet zou huilen.

Budde: "Lang werd gedacht, die kinderen waren zo jong, ze kunnen zich vast niks meer herinneren. Maar dat blijkt heel anders te zijn. Ze hebben hechtingsproblemen omdat ze in een hele kwetsbare periode zijn opgegroeid, los van hun eigen ouders."

Hechtingsprobleem

In de documentaire spreekt Budde ook met hulpverleners van het Sinai-centrum. Het blijkt dat nieuwe therapieën die nu voor trauma's worden ingezet, zoals EMDR, deze 'onderduikkinderen' niet altijd helpen. "Iets wat je gemist hebt als kind, die hechting met je ouders en een gevoel van veiligheid, kun je niet meer aanvullen. Bovendien hebben sommige mensen in 15 verschillende onderduikhuizen gezeten voor drie jaar lang. Dat is niet even één evenement dat je weg kunt 'EMDR'en'."