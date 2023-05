Zwanenburgbaan na maanden weer open: minder laag vliegverkeer over de stad

De Zwanenburgbaan op Schiphol is na een periode van groot onderhoud sinds vandaag weer open. De totale asfaltoppervlakte van bij elkaar wel 86 voetbalvelden is volledig vernieuwd. Ook is er 12.000 vierkante meter aan markeringen aangebracht en is zes kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan vervangen.

De Zwanenburg baan was vier maanden lang dicht voor onderhoud. Het werk zou eigenlijk half april afgerond zijn, maar dat liep uit vanwege de regenval. Vanwege de lange sluiting moest het vliegverkeer dat normaal gesproken op de Zwanenburgbaan startte en landde omgeleid worden naar onder andere de Buitenveldertbaan. Daardoor vlogen er meer toestellen laag over Zuidoost.

De Zwanenburgbaan is in de jaren 60 aangelegd. Eens in de 40 tot 60 jaar is het grote onderhoud nodig. "Door alle vernieuwingen die zijn uitgevoerd kan de baan de komende jaren veilig gebruikt worden", laat Schiphol weten. Bij de vernieuwing van de baan is 60 procent van het asfalt hergebruikt. Naast de nieuwe markeringen en vernieuwde goten en uitgangen rond de baan, zijn ook alle baanverlichting en bijbehorende elektrische kabels vervangen.

In goede banen leiden

De Zwanenburgbaan kan vanaf vandaag dus weer worden ingezet. Wel geldt dat de baan alleen kan worden gebruikt bij goed zicht. Er wordt namelijk nog getest met het landingssysteem. Daarvoor moeten er eerst metingen en meetvluchten worden uitgevoerd, maar dat kan pas na het uitgevoerde onderhoud. De komende weken worden deze testen uitgevoerd. Als het landingssysteem dertig dagen betrouwbaar werkt, zal de baan volledig kunnen worden ingezet.