Stad nl Hollandsche Schouwburg ondanks renovatie open voor herdenking: "43.000 joden vanaf hier gedeporteerd"

De Hollandsche Schouwburg wordt sinds september 2021 grondig gerenoveerd. Door de verbouwing, en ook door corona, kan er al jaren geen herdenking plaatsvinden, zoals dat al sinds de jaren 60 al wordt gedaan. Maar vandaag gaan de deuren, ondanks de verbouwing die nog volop plaatsvindt, toch open om te kunnen herdenken.

Annemiek Gringold, projectleider van de restauratie, vertelt dat de herdenkingsplaats sinds 1993 niet is gerenoveerd. "Het was bouwkundig nodig, maar een nog belangrijkere reden is dat we merkten dat onze bezoekers met de jaren steeds minder weten. We voelden een behoefte om meer uit te leggen, onderwijs te geven en verhalen te vertellen."

Quote "Dit is de plek waar je het dichtstbij hun geschiedenis kunt komen" Annemiek Gringold, projectleider

Op de muren van de binnenplaats komen daarom armaturen in de vorm van druppels, die op een interactieve manier het persoonlijke verhalen brengen van mensen die vanuit het oude joodse theater werden gedeporteerd. "43.000 joden werden binnen zestien maanden naar vernietigingskampen gedeporteerd", vertelt Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier, waar de Hollandsche Schouwburg deel van is. Op de muren komen ongeveer veertig verhalen, die kunnen worden verteld door overlevenden of zijn opgesteld aan de hand van oude brieven.

Impressie Hollandsche Schouwburg

Impressie Hollandsche Schouwburg Volgende

Voelbare geschiedenis De geschiedenis is voelbaar bij het monument, vertelt Schrijver. "Je voelt het, zonder dat je iets hoeft te zeggen." Dat is volgens hem ook de reden dat het zo belangrijk is om de herdenking op deze plek te houden. Gringold is het ermee eens. "Dit is de plek waar mensen afscheid hebben genomen. Familieleden en geliefden zijn vanuit hier gedeporteerd en dit is dus ook de plek waar je het dichtstbij hun geschiedenis kunt komen in Amsterdam."

Quote "Als mensen hier binnenlopen, hoop ik dat ze denken: hier klopt iets niet. Iets ontbreekt hier" Uri Gilad, architect

Volgens architectenduo Inez Tan en Uri Gilad zit de uitdaging bij het restaureren van zo'n beladen plek vooral in het zichtbaar maken en behouden van de geschiedenis. "Deze plek kent veel lagen, die je zoveel mogelijk zichtbaar wil maken", vertelt Tan. Gilad wijst naar achter. "Eerst waren hier alleen twee galerijen die aan het gebouw vast zaten. Nu hebben we er een luifel bijgeplaatst." Dat moet het idee van de oude theaterzaal terugbrengen, als een soort balkon.

Architectenduo Inez Tan en Uri Gilad

"Als mensen hier binnenlopen, hoop ik dat ze denken: hier klopt iets niet. Iets ontbreekt hier", zegt Gilad. Tan vult hem aan. "Vroeger was hier een grasveld. Het was richtingloos. Nu hebben we de bomen vrij willekeurig neergezet, terwijl het er omheen heel strak is." Nationaal Holocaust Museum Gringold: "Als je hier vroeger was, had je uitleg nodig om te begrijpen waar je was. Nu leggen we het meer uit, maar blijf je nog steeds met vragen. Die worden beantwoord aan de overkant, in het Nationaal Holocaust Museum." Dat museum staat ook nog in de stijgers. Bekijk hieronder de reportage over het Nationaal Holocaust Museum.

De Hollandsche Schouwburg en het museum aan de overkant moeten in 2024 opengaan. De herdenking vanavond begint om 19.30 uur.