Stad nl Terugkijken: Bevrijdingsdag

Hoe beleefde de stad Bevrijdingsdag? Verschillende gasten schoven aan bij AT5 in de Koninklijke Industrieele Groote Club (IGC) op de Dam, om de vrijheid te vieren.

Vandaag wordt in de hele stad de vrijheid gevierd. We blikken terug op een dag waarop er wordt gedanst, vrijheidsmaaltijden worden gekookt en gegeten, gekleid, gefilosofeerd en nog veel meer. Directeur van het IGC Richard Francke is een van de gasten die aanschuift aan tafel, net als kunsthistoricus Cathelijne Blok, onderzoeker Suzanne Rastovac en actrice en schrijfster Sam Ghilane.

Cathelijne Blok Voor Bevrijdingsdag heeft Cathelijne Blok een route uitgestippeld met activiteiten die ze graag vandaag wil doen in de stad. Hoe viert zij vandaag haar vrijheid en hoe zorgen we dat we onze vrijheid niet zomaar voor lief nemen?

Cathelijne Blok

Richard Francke Directeur Richard Francke van de IGC op de Dam legt uit welke belangrijke rol dit gebouw heeft tijdens de dodenherdenking.

Richard Francke

Suzanne Rastovac Op de kop van Java-eiland staat het monument "Zeeman op de Uitkijk" ter nagedachtenis aan de omgekomen zeelieden van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als een buurtbewoner ontdekt dat er minstens driehonderd namen van zeelieden missen op het monument, wordt in opdracht van de gemeente een onderzoek gestart. Suzanne Rastovac is mede-oprichter van Beyond Walls en heeft meegewerkt aan het verkennende onderzoek naar deze 'vergeten zeemannen'. Ook is Rastovac expert op het gebied van inclusief herdenken.

Suzanne Rastovac

Sam Ghilane Tijdens De Tweede Wereldoorlog moeten de overgrootmoeder en oma van Sam Ghilane onderduiken. Moeder en kind worden van elkaar gescheiden en overleven als enigen van de familie de oorlog. Decennia na de oorlog is de pijn in de familie nog steeds voelbaar.

Over de oorlog en het Joods zijn wordt tijdens de opvoeding van Sam namelijk amper gesproken. Toch wil ze graag weten wie ze is en daarom gaat ze op zoek naar haar Joodse identiteit.

Sam Ghilane