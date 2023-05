Kale & Kokkie voelen zich roepende in de woestijn: "Waar blijven de oplossingen bij Ajax?"

Hoe je ook naar Ajax kijkt, duidelijk is dat er niets meer te winnen valt dit seizoen. Toch is het opletten geblazen: verliezen kan de club nog genoeg. De derde plaats; belangrijke spelers; of trots, geloofwaardigheid en aanzien. Kale & Kokkie hebben er inmiddels flink de pest in en vragen zich af of er nog méér in de gifbeker zit: "Ook tegen AZ kunnen we er zo met 0-2 afgaan."