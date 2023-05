Bedrijfspand in Nieuw-West gesloten na vondst hennepkwekerij door melding over stank

Een bedrijfspand aan de Portsmuiden op een bedrijventerrein in Nieuw-West is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor zes maanden. In het pand werd een hennepkwekerij aangetroffen door de politie met in totaal 215 planten.

Justitie kwam de kwekerij op het spoor toen er een melding werd gemaakt via Meld Misdaad Anoniem over de stank van wiet en het geluid van generatoren. Naar aanleiding van die melding werd er een onderzoek gestart. Vanwege de hoeveelheid hennepplanten die werden aangetroffen in het pand en de aanwezigheid van apparatuur om de planten te laten groeien, gaat de politie ervan uit dat het om een bedrijfsmatige plantage gaat.

In 2020 werd het pand ook al door Halsema gesloten. De reden toen was de vondst van hennepresten en goederen die gebruikt worden voor een hennepkwekerij in het pand.

Volgens de burgemeester heeft de aanwezigheid van zo'n kwekerij in de buurt een nadelig effect op de openbare orde. "Het kan leiden tot onveiligheid voor omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten."