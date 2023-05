De Bocht: "'Ik vind het een beetje mediterraan''

Het project De Bocht ligt in de nieuwe wijk Cruquius in Oost en bestaat uit 124 appartementen en 700 vierkante meter commerciële ruimte. We gaan langs bij Carole van Kesteren. ''Dat ik hier mag wonen voelt alsof ik de staatsloterij heb gewonnnen'', vertelt ze trots. ''Ik vind het een beetje mediterraan.''