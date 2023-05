Haut: ''Bijzonder dat het helemaal van hout is gemaakt''

Het project Haut in het Amstelkwartier is gebouwd met hout als voornaamste bouwmateriaal. Voor bewoner Carel Bal is dat ook hetgeen wat het gebouw zo bijzonder maakt. ''De lucht is ook anders dan in een betonnen woning. Het is niet zo hol.'' Carel heeft vijf jaar moeten wachten op de sleutel. ''Maar het lange wachten was zeker de moeite waard.''