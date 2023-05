Groenmarkt: ''Het is hier heel comfortabel wonen''

Het project Groenmarkt ligt aan de Marnixstraat in het Centrum. Het bestaat uit veertig woningen waarvan dertien levensloopbestendige sociale huurwoningen. Vimal Korstjens woont in één van deze woningen en vindt het vooral heel comfortabel wonen hier. ''Heel fijn dat ik nu de keuken bij de kamer heb. Het is overal even warm, dat vind ik heel prettig.'' Bijzondere plek is het dakterras. ''Daar kun je zwemmen dus dat is super.''