Bezoek Zelensky werd 'zo lang mogelijk geheim gehouden'

De politie kijkt tevreden terug op het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij landde afgelopen woensdagavond op Schiphol. De volgende dag was hij in Den Haag en 's avonds vloog hij weer terug.

Volgens de politie was de voorbereiding kort. "En dat het om Zelensky ging, is zo lang mogelijk geheimgehouden", staat in een bericht van de politie op Instagram. "Kwaadwillenden konden zich zo moeilijk voorbereiden op eventuele acties."

Volgens de politie ging het om een uniek bezoek vanwege de belangen die er speelden, de grote diplomatieke lading en de vele specialismen die ingeschakeld werden. Er was een commandocentrum opgezet om het bezoek te coördineren.

Bij het bezoek waren allerlei diensten betrokken, zoals de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), de Koninklijke Marechaussee en Dienst Speciale Interventies. "Ook is er een drone ingezet om beelden compleet te krijgen en operationele keuzes te versnellen. Al met al was het geen alledaagse, maar wel succesvolle inzet."

Zelensky had ook eigen beveiligers bij zich. Dat is niet ongebruikelijk voor buitenlandse staatshoofden. Beveiligers kunnen een vergunning krijgen om vuurwapens te dragen, al mogen ze die niet zichtbaar dragen.