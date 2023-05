Ajax weet ook laatste Eredivisie-topper niet te winnen na gelijkspel tegen AZ

Ajax heeft dit seizoen geen topper weten te winnen in de Eredivisie. Het laatste topduel in de eigen Johan Cruijff Arena kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Talloze kansen aan beide kanten werden niet afgerond. De strijd om het ticket voor de Europa League blijft daardoor spannend, terwijl de kansen op de Champions League nu wel verkeken lijken.

John Heitinga kon na een paar weken weer beschikken over Mohammed Kudus en liet de Ghanees meteen starten. Kudus begon op de rechtsbuiten positie en verving de geblesseerde Steven Berghuis. Daarnaast kreeg Brian Brobbey net als in de bekerfinale de kans in de punt van de aanval. Jorrel Hato, die deze week officieel werd overgezet naar het eerste elftal, begon opnieuw als linksachter.

Een helft vol met kansen

In de eerste tien minuten van de wedstrijd ging het gelijk op tussen de twee ploegen. Ajax probeerde een vroege voorsprong tot stand te krijgen via een kopbal van Brobbey en een afstandsschot van Kudus, maar de één werd makkelijk gepakt door de doelman en de ander vloog net naast. De Alkmaarders probeerde dat op hun beurt ook met een pegel van afstand en een kopbal. Geronimo Rulli werd niet verrast en wist beide inzetten te keren.

De eerste echte grote kans van de wedstrijd was voor de Alkmaarders. Na een sterke dieptebal stond AZ-spelers Tijani Reijnders één op één met Rulli, maar de Argentijn kwam goed uit en hield zijn doel schoon. AZ kreeg vervolgens nog twee keer een mogelijkheid om tot een nieuwe schietkans te komen, maar wist dat niet te doen. Een paar minuten later was Ajax dicht bij de voorsprong. Steven Bergwijn dook na een dribbel naar binnen en haalde uit. De bal leek richting de kruising te vliegen, maar vond uiteindelijk de paal. De brilstand bleef daardoor, na bijna twintig minuten, intact.

Na een half uur gespeeld te hebben moesten de Amsterdammers op voorsprong komen. Dusan Tadic gaf een snugger balletje op maat richting de tweede paal en Kudus leek de bal er zo in te kunnen lopen. Echter sprong Brobbey voor de bal en kopte vervolgens naast. Vlak voor rust kreeg Ajax opnieuw een grote kans. Na een mooie combinatie was het opnieuw Brobbey die de kans op een presenteerblaadje kreeg. Waar de rechterhoek vrij was, schoot de spits de bal tegen de doelman aan. Waarna Bergwijn de bal vervolgens op de lat schoot. Het was een eerste helft vol met kansen, maar zonder doelpunten. Ruststand: 0-0.

Ander gezicht

Het begin van de tweede helft had een ander gezicht dan het einde van de eerste. Het duurde even voordat de kansjes kwamen en die waren een stuk minder zuiver dan in de eerste helft, en dat zegt wat. Kenneth Taylor kreeg na een goede voorzet van Davy Klaassen een aardige kans, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Met nog een kwartier te spelen kwam AZ vervolgens heel dicht bij de verlossende goal, maar de Alkmaarders schoten de bal op de paal. Het was de grootste kans van de tweede helft.

In de slotfase van de wedstrijd waren zowel Ajax als AZ hier en daar nog op zoek naar het openingsdoelpunt. Toch leken de Alkmaarders meer energie te hebben dan de Amsterdammers. Naast een dribbel van Bergwijn met een schot wat uiteindelijk naast vloog, creëerde de Amsterdammers niet echt grote kansen meer. De wedstrijd eindigde zoals het begon, met 0-0.

Na twee keer verloren te hebben van PSV, een keer verloren en gelijk te hebben gespeeld tegen Feyenoord en eerder in het seizoen onderuit ging tegen AZ, wist Ajax ook de laatste topper niet te winnen. Er staan voor de Amsterdammers nog drie wedstrijden op het programma. Een uitduel tegen laagvlieger FC Groningen, een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en en een bezoek aan FC Twente. Het gat met AZ blijft twee punten, terwijl PSV met vijf punten vergroot is.