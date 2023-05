Groot feest tijdens tweede editie Bijlmer Run: "Het leukste hardloopevenement van Nederland"

Rennen alsof je leven er vanaf hangt. Vandaag deden ruim 2300 mensen mee aan de tweede editie van de Bijlmer Run, die dwars door Zuidoost gaat. Organisator Charita Zandgrond is van mening dat het evenement van belang is voor het stadsdeel. "Zuidoost komt nog te vaak negatief in het nieuws. Op deze manier leren mensen de verschillende wijken kennen."

De Run komt langs verschillende plekken die Zuidoost kenmerken. ''De deelnemers van de halve marathon rennen langs het Bijlmermonument, het Hilly Axwijkplantsoen, Het Nelson Mandelapark, de H-buurt en de E-buurt. Zo proberen we alle wijken in Zuidoost mee te nemen", aldus Zandgrond.

En dat bevalt goed: de wedstrijd trok dit jaar al veel meer deelnemers dan tijdens de eerste editie. "We hadden toen 800 lopers, nu hebben we er ruim 2300. Voor volgend jaar ligt onze ambitie nog hoger. We hopen dan op 5000 deelnemers", vervolgt Zandgrond.

De race heeft veel verschillende afstanden, maar de traditionele marathon ontbreekt. "Onze ambitie is om het leukste hardloopevenement van Nederland te worden. We willen het graag toegankelijk houden. De vijf kilometer bijvoorbeeld, ook al ben je geen hardloper, is wel iets waar je voor kan trainen."

Bier en bara

De geschiedenis van Zuidoost heeft een belangrijke rol in het evenement. ''Op de medaille staat mevrouw Hilly Axwijk. Zij was mensenrechtenactivist, voornamelijk voor vrouwen uit Zuidoost'', vertelt Zandgrond trots. In de toekomst wil de organisatie graag meer toelichting geven bij de plekken waar de renners langskomen.

Maar ook voor de gezelligheid zit je goed bij de Bijlmer Run. Zo speelt er een brassband en staan er verschillende foodtrucks op het Anton de Komplein. ''Na afloop gaan we een heerlijk koud biertje drinken en een gevulde bara eten'', vertellen twee deelnemers.

Volgens de organisatie is dit het leukste hardloopevenement van Nederland: ''Kijk maar om je heen. Ik zie alleen maar vrolijke gezichten, mooie mensen en een heel divers publiek.''