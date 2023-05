Felle brand in klaslokaal Willibrordschool IJburg

In de nacht van zaterdag op zondag rond kwart over één is aan de Diemerparklaan in Amsterdam brand uitgebroken bij de Willibrordschool.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk, de politie en brandweer doen momenteel onderzoek. Niemand raakte gewond en na een half uur kreeg de brandweer de brand onder controle. De brand ging gepaard met veel rook, waardoor de brandweer lang ter plaatse moest blijven.

Ondanks de korte duur van de brand is de schade best flink. Een deel van het gebouw heeft flinke rook- en roetschade, zo meldt een woordvoerder van de brandweer.