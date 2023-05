Code geel: flinke neerslag en onweersbuien

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie vraagt weggebruikers rekening te houden met het weer. "Hou rekening met de situatie en pas je rijstijl aan." Ook wordt aangeraden de actuele verkeersinfo in de gaten te houden.

Op veel plekken in de stad komt de regen met bakken uit de hemel vallen, zo te zien is bij de Sloterplas in het filmpje. Op veel plekken zijn de onweersbuien te horen. In de binnenstad donderde het rond 16.30 uur flink.

Wateroverlast

Op de A10 ter hoogte van de afslag Bos en Lommer stapelt het water zich op. Er wordt daar hard gewerkt om het water weg te krijgen.

In Noord lopen veel straten vol met water. "Het is ongelofelijk! Wow, dit is toch niet normaal dit, teringjantje!", zegt een bestuurder. Ook zijn er verschillende meldingen van lekkages en wateroverlast in de stad. Zo ook in een fietsenstalling in het centrum.