Motorrijder zonder rijbewijs botst tegen bestelwagen na straatrace

Aan de Latexweg heeft deze avond rond 19.30 uur een ongeluk plaatsgevonden tussen een motorrijder en een bestelwagen. Volgens omstanders zou voorafgaand aan het ongeluk een straatrace hebben plaatsgevonden. De motorrijder bleek geen rijbewijs te hebben, raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat weten dat het slachtoffer naast 'geen motorbewijs te hebben, ook op een ongekentekende motor reed'. De motorrijder vloog na de botsing met de bestelwagen van zijn motor af en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd, waarna de motorrijder met zware verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

De bestuurder van de bestelwagen is gevlucht en heeft zijn kentekenplaten meegenomen. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk. De Latexweg blijft vanwege het onderzoek tijdelijk afgesloten. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk.

Op onderstaande foto's is te zien dat de bestelwagen flinke schade heeft opgelopen. Zo ligt onder andere de bumper eraf.