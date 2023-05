Blije lammetjes bij De Straten op de Diemerzeedijk: "Het zijn multifunctionele beestjes."

Een stukje verder op de dijk richting Muiden staat Jeroen ons op te wachten. Hij komt uit Naarden en zijn familie heeft daar een boerenbedrijf. Elke lente zetten zij op de Diemerzeedijk hun lammetjes uit en vorige week was het de beurt aan de eerste groep. Ze worden altijd apart in twee groepen gebracht. "Het zijn niet te grote groepen, zodat ze goed hun moeder terug kunnen vinden." Jeroen vertelt dat het even wennen is voor de lammetjes: "De oude schapen weten wel wat het is. Maar voor die lammetjes is het allemaal nieuw natuurlijk: daglicht en vers gras." Ze worden goed in de gaten gehouden. In het begin, als de lammetjes heel klein zijn, komen Jeroen of zijn vader elke dag even kijken of het goed met ze gaat. Jeroen vindt schapen "hele lieve en handzame beestjes." Ze zijn ook breed inzetbaar: de lammetjes worden over een jaar geslacht en gebruikt voor hun vlees. Maar het hele jaar door vervullen ze een functie: "In de zomer houden ze de dijk kaal, in de winter eten ze op het gangbare land het oude gras op en trappen ze de zoden aan en in het voorjaar eten ze de groenbemesting op. Zo gaat het cirkeltje rond. Het zijn multifunctionele beestjes."