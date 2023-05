Kale en Kokkie over Ajacied Tadic: "Hij mag best een keertje op de bank beginnen"

Er was gelukkig nog wel iets klasse, namelijk de zeventienjarige Jorrel Hato. "Hij was gewoon voor de derde keer man of the match", vertelt Kokkie.

"Eindelijk weer echt een Ajax-voetballer", vult Kale aan. Aanstaande zondag staat er een wedstrijd op het programma tegen FC Groningen en dat wordt zeker geen appeltje-eitje, volgens de mannen. "Je kan je borst natmaken", zegt Kale. "Want ze willen het seizoen goedmaken door te winnen van Ajax, dan weet je genoeg", aldus een bezorgde Kale.