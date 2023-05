Gratis te bestellen ov-kaartjes voor minima geen misser: "We gaan uit van vertrouwen"

Vanaf vandaag kunnen minimagezinnen acht gratis ov-kaartjes aanvragen. Maar vandaag bleek dat iedereen zonder enige controle die kaarten kan bestellen. Wegens privacyregels kunnen inkomensgegevens niet worden gecontroleerd. Bovendien vermoedt voorzitter van de Vervoerregio Melanie van der Horst, dat de mensen die de kaarten echt nodig hebben, op deze manier niet worden afgeschrikt door controles.

"We hebben bewust gekozen om niet een bureaucratie op te tuigen met allemaal kosten om de kaartjes te controleren", vertelt Van der Horst. "We hebben juist gezegd: we gaan uit van vertrouwen in mensen. Want als je als overheid vertrouwen wil krijgen, moet je dat ook geven. En we zijn ook bang, met de toeslagenaffaire in ons achterhoofd, dat de mensen die het echt nodig hebben door alle controles worden afgeschrikt. We willen de stap voor mensen die het echt nodig hebben zo laag mogelijk maken."

Steun je mede-Amsterdammers

Sinds vanmorgen zijn de kaarten aan te vragen en sindsdien zijn er binnen enkele uren al zo'n 150.000 van de ruim 750.000 kaartjes vergeven. De kaartjes voor de tram, metro en bus zijn bestemd voor huishoudens die tot maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen.

Naast de website worden er ook kaarten vergeven via de Voedselbank en andere welzijnsorganisaties. Van der Horst: "Er zullen ook heel veel kaartjes via organisaties precies bij de juiste mensen komen. Maar niet iedereen komt bij de Voedselbank. En we willen iedereen een mogelijkheid geven om het aan te vragen. En tegen alle andere mensen zeggen we: steun je mede-Amsterdammers en koop gewoon een kaartje."