Bezoekers verbaasd over enorme P+R prijsstijging: "Dan kom ik hier niet meer"

Bezoekers van de Park & Ride op Zeeburg reageren verbaasd op de explosieve prijsstijging van 500 procent. Waar bezoekers eerst een euro betaalden om te parkeren in de daluren, wordt dat vanaf juli zes euro. Het spitstarief stijgt van 8 naar 13 euro per dag. "Dat wordt weer fietsen."

Sinds 2012 zijn de P+R tarieven niet meer verhoogd. De gemeente verdient op dit moment te weinig om de kosten te dekken. Als de prijzen gelijk zouden blijven, zou dit in 2024 tot een verlies van vier miljoen euro leiden.

Dat neemt niet weg dat het voor teleurgestelde reacties van gebruikers zorgt. "Dat is een hele flinke prijsstijging, dat is echt geen flauwe", vertelt een vrouw. "Nou, dan kom ik hier niet meer. Dat wordt weer fietsen", zegt een ander.

'Aantrekkelijk tarief'

In een brief die verkeerswethouder Melanie van der Horst schrijft aan de gemeenteraad, blijkt volgens haar dat klanttevredenheidsonderzoek laat zien dat gebruikers een stijging naar ongeveer 7,50 nog acceptabel zouden vinden. De nieuwe prijs naar zes euro is volgens haar dus nog steeds een 'aantrekkelijk tarief'.

De P+R Zeeburg moet hoe dan ook per 2024 sluiten omdat het gebied op de schop gaat. Ook in Noord moet het P+R-terrein misschien om deze reden verdwijnen. De gemeente onderzoekt andere mogelijkheden om deze verloren plekken te compenseren.