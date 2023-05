Meer vrijwilligers nodig in de stad: ''De grootste vraag is toch wel sociaal contact''

Bijna 250 duizend Amsterdammers doen vrijwilligerswerk. Maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig in de stad. Sylvana Tames werkt een ochtend in de week als vrijwilliger bij Voor Elkaar in Amsterdam. Daar koppelt zij vrijwilligers aan Amsterdammers die er bijvoorbeeld alleen voor staan. In Amsterdam Informeert vertelt ze waarom vrijwilligers zo nodig zijn.

Sylvana Tames heeft vrijwilligers nodig op allerlei gebieden. ''Wij bieden in Amsterdam diensten aan als sociaal contact, boodschappen doen, tuinklussen, kleine klussen in huis, administratie, soms ook het opruimen van een woning. Maar de grootste vraag is toch wel sociaal contact.''

Harry Kasman, die blind is, werd via 'Voor Elkaar' gekoppeld aan vrijwilliger Christiaan, een jongeman waarmee hij naar eigen zeggen goed kan communiceren. Ze praten over literatuur, gaan naar het park om de vogels te horen fluiten of eten gezellig samen bij het Gelderlandplein. ''Het betekent natuurlijk veel als je de hele dag alleen bent'', vertelt Kasman. ''Dat is absoluut niet om zielig te doen, ik ben altijd verre van zielig, want ik vermaak me altijd best, maar het is natuurlijk anders als je weer in de buitenlucht komt met iemand met wie je dan leuk kunt communiceren.''

Op de vraag waarom Tames vrijwilligerswerk doet antwoordt ze kort maar krachtig: ''It puts a smile on my face.''