Stad nl Streetlife-app wijst dak- en thuislozen de weg

Dak- en thuislozen in Ade stad met een smartphone kunnen vanaf deze week gebruik maken van de Streetlife-app. In de app staan alle inloophuizen inclusief routes. Ook vertelt de app waar daklozen terecht kunnen voor bijvoorbeeld maatschappelijke hulp of juridisch advies. Maar ook alle openbare toiletten en waterkranen in de stad staan aangegeven. Amsterdam is de eerste stad ter wereld met zo'n uitgebreide app voor dak- en thuislozen.

De 58-jarige Rob is nog niet zo lang dakloos. Hij wist altijd de weg in de stad, maar sinds hij op straat leeft niet meer. "Het vinden van bijvoorbeeld een inloophuis, of een plek om een bakkie koffie te doen of wat te eten, was moeilijk in het begin."

Nu heeft Rob de Streetlife-app op zijn telefoon. Binnen enkele seconden kan hij zien waar het dichtstbijzijnde inloophuis is, en ook de drinkwaterkraan bij de ingang van het Sarphatipark is met de app zo gevonden. "Hier is het waterkraantje. Ik neem even een slokje." De Streetlife-app is bedacht door softwaremaker Enjoy My City en De Regenboog Groep. Volgens Joost Slis van de Regenboog Groep is de app een digitale versie van het blauwe boekje, dat veel dak- en thuislozen op zak hebben. "Dat is een soort sociale kaart van al het aanbod voor dak- en thuislozen in Amsterdam, op papier. Nu kunnen we dat ook digitaal aanbieden. Dat is ook wel logisch want steeds meer dak-en thuislozen hebben een smartphone. En dus hebben ze altijd onze informatie bij de hand."

Rob is er blij mee. Beter dan dat blauwe boekje vindt hij. "In de app staat ook heel duidelijk aangegeven wanneer de inloophuizen open zijn. In het blauwe boekje zag ik niet of iets wel open is." De Streetlife-app is beschikbaar voor Iphone en Android en is voor iedereen gratis beschikbaar.